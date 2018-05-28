СМИ: Сisco может перестать оказывать поддержку «Акадо» Вексельберга из-за санкций

Система платного телевидения будто бы может остаться без техподдержки Cisco уже в июне.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Компания Сisco из-за санкций США, введенных в отношении российского миллиардера Виктора Вексельберга, может перестать поддерживать систему платного телевидения «Акадо». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух людей, знакомых с менеджерами «Акадо», и сотрудника компании, которая разрабатывает подобные системы.

По информации одного из собеседников издания, «Акадо» может остаться без поддержки Сisco уже в июне.

Дело в том, что после введения ограничительных мер американские компании лишились права взаимодействовать с Вексельбергом. При этом фирмы из других стран могут попасть под ограничения, если продолжат работать с российским предпринимателем.

«Акадо» использует систему кодирования компании NDS, которую Cisco купила в 2012 году. Если она останется без техподдержки, то сможет работать еще несколько месяцев, прокомментировал ситуацию генеральный директор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. При этом оператор рискует лишиться части абонентов и доходов от платного телевидения.