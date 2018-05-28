Четыре человека пострадали в Зеленодольске при столкновении машин

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). В аварии в Зеленодольске пострадали четыре человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.
Две легковушки столкнулись на улице Футбольная 27 мая в 10 вечера.
«Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести и двое пострадавших в удовлетворительном состоянии доставлены в Зеленодольскую ЦРБ», – рассказала пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.
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