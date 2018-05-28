Ученые узнали о новой опасности употребления алкоголя

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Алкоголь вызывает мутации в кодирующем белок титин гене, что ведет к развитию сердечной недостаточности и внезапной смерти.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Алкоголь оказался способен вызывать мутации в кодирующим белок титин гене, которые способствуют развитию сердечной недостаточности.

К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона, Королевской больницы Бромтона и Лондонского института медицинских наук MRC. Их статья опубликована в Journal of the American College of Cardiology, сообщает Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Титин (коннектин) участвует в сокращении поперечно-полосатых мышц сердца. Мутации в кодирующем его гене вызывают дилатационную кардиомиопатию, при которой объем полостей сердца увеличивается без утончения стенок. Это ведет к развитию сердечной недостаточности и внезапной смерти.

При исследовании 141 страдающего алкогольной кардиомиопатией пациента ученые выяснили, что у 13,5 процента из них кодирующий титин ген был дефектным. Это значительно больше, чем в среднем по популяции.

Кроме того, при опросе 716 страдающих дилатационной кардиомиопатии оказалось, что функции сердца нарушились даже при незначительном превышении недельного рекомендуемого количества, которое равняется 140 мл чистого этилового спирта. 

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