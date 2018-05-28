Эксперт о желании Турции купить российские Су-57: Это сигнал для США

Директор Центра анализа мировой торговли оружием счел слова о возможности приобрести российские истребители политическим сигналом.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Турция посылает Соединенным Штатам политический сигнал, когда заявляет о желании купить российские истребители пятого поколения Су-57. Соответствующее предположение сделал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, сообщает РИА Новости.

По его мнению, Россия способна пойти на поставку экспортной версии Су-57 Турции, чтобы укрепить стратегическое партнерство с этой страной.

Информация о желании Анкары приобрести российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35 Lightning II появилась в турецкой газете Yeni Safak. Отмечалось, что Турция готова пойти на этот шаг, если США заблокируют поставки своих истребителей из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности Турции сообщало, что публикация турецкой газеты не выражает официальную позицию Анкары и подготовлена на основе оценок экспертов.