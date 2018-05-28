На благоустройство общественных пространств в Казани выделили более миллиарда рублей

Этим летом в городе появятся три пешеходных бульвара и сквер на пересечении улиц Декабристов и Сибгата Хакима.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). На благоустройство общественных пространств Казани в 2018 году из средств республиканского и федерального бюджета будет направлено 1 млрд 258 млн рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 763 млн рублей, в 2016-м и в 2015-м – по 300 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках благоустройства парка «Крылья Советов» за ДК имени Ленина будут созданы амфитеатр на 142 зрителя и клумба-цветочница с круговой скамьей длиной 50 м.

Третья очередь благоустройства Горкинско-Ометьевского лесопарка предусматривает устройство всесезонной горки, площадки для детских игр и экологических троп.

На участке от театра Камала до «Планеты Фитнес» устроят пешеходные и веложорожки, посадят деревья.

Кроме того, в разных районах города появятся три новых пешеходных зоны: бульвар по улице Фучика, бульвар по улице Абсалямова и пешеходная зона на Декабристов.

Кроме того, сквер с зоной отдыха будет разбит на пересечении улиц Декабристов и Сибгата Хакима.