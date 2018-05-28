С начала года в Казани высадили 24 тысячи деревьев и кустарников

Сейчас в столице Татарстана идут масштабные работы по посадке цветов.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). С начала года по всей территории Казани высадили 4 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников. Работы организованы в рамках проекта комплексного озеленения города. Об этом было сказано на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ.

При этом было отмечено, что в городе станет больше не только деревьев и кустарников, но и цветов. В рамках муниципального контракта площадь цветников вырастет на 1,5 тыс. кв. м, достигнув 19 тыс. кв. м. Посадка новых цветов ведется в настоящее время.

«Кроме того, в рамках проекта "Цветущая Казань" организации и горожане украшают цветами фасады зданий. Общая площадь цветников, которые обустроенных на территории города, в прошлом году составила 56 тыс. кв. м, развешено более 10 тыс. вазонов и горшков», – отметил докладчик.

Он добавил, что в цветочном оформлении города было использовано 5,5 млн экземпляров цветочной рассады. При этом в год проведения Универсиады в Казани цветники занимали только 28 тыс. кв. м, а вазонов и кашпо насчитывалось всего 1,2 тыс. штук.