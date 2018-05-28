В России могут повысить НДС до 20 процентов

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Правительстве России обсуждается повышение налога на добавленную стоимость до 20 процентов. Это может принести бюджету около 2 трлн рублей за шесть лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников.
Для выполнения нового майского указа Владимира Путина не хватает 8 трлн рублей. Четверть этой суммы российские власти рассчитывают получить за счет повышения НДС с 18 до 20 процентов.
По информации собеседников издания, это один из наиболее вероятных, но не окончательных вариантов. Один из них также отметил, что может быть отменена и льготная ставка НДС в 10 процентов. Министерство финансов уже предлагало заменить эту преференцию пособием.
До 2004 года НДС уже взимался по ставке в 20 процентов, но позже ее снизили до 18 процентов. Возврат к 20 процентам некоторые чиновники считают наименее болезненным решением. Также обсуждались варианты повышения НДФЛ или введения налога с продаж.
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