В России могут повысить НДС до 20 процентов

Власти страны хотят найти средства для выполнения нового майского указа Президента РФ.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Правительстве России обсуждается повышение налога на добавленную стоимость до 20 процентов. Это может принести бюджету около 2 трлн рублей за шесть лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников.

Для выполнения нового майского указа Владимира Путина не хватает 8 трлн рублей. Четверть этой суммы российские власти рассчитывают получить за счет повышения НДС с 18 до 20 процентов.

По информации собеседников издания, это один из наиболее вероятных, но не окончательных вариантов. Один из них также отметил, что может быть отменена и льготная ставка НДС в 10 процентов. Министерство финансов уже предлагало заменить эту преференцию пособием.

До 2004 года НДС уже взимался по ставке в 20 процентов, но позже ее снизили до 18 процентов. Возврат к 20 процентам некоторые чиновники считают наименее болезненным решением. Также обсуждались варианты повышения НДФЛ или введения налога с продаж.