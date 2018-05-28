СМИ: Кремль одобрил переизбрание четырех губернаторов

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Четверо глав российских регионов, срок полномочий которых истекает в этом году, получили одобрение Кремля на переизбрание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников, близких к Администрации Президента.
Речь идет о мэре Москвы Сергее Собянине, губернаторах Московской и Владимирской областей Андрее Воробьеве и Светлане Орловой, губернаторе Хабаровского края Вячеславе Шпорте. Ранее Собянин уже объявил о своем желании принять участие в очередных выборах главы столицы.
Президент РФ Владимир Путин может встретиться с губернаторами, чье переизбрание одобрено, уже в начале июня, отмечает собеседник издания, близкий к АП.
Всего в единый день голосования 9 сентября 2018 года губернаторские выборы состоятся в 20 субъектах Федерации. В 13 регионах они будут досрочными, в семи – плановыми. Это Москва, Московская, Орловская и Магаданская области, Республика Хакасия, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.
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