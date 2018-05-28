Житель Франции подорвался на купленной на блошином рынке гранате

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Во французской коммуне Дамлевьер местный житель погиб при взрыве гранаты, приобретенной ранее на блошином рынке. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Sudouest.
Известно, что взрыв произошел из-за неких манипуляций с гранатой. На место происшествия пришлось вызывать саперов, так как погибший занимался коллекционированием боеприпасов и у него нашлось еще несколько снарядов.
Продавший гранату торговец задержан. При этом полицейские нашли у него еще одну гранату, которую он тоже намеревался продать. Он обвиняется в непреднамеренном убийстве.
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