Житель Франции подорвался на купленной на блошином рынке гранате

Погибший занимался коллекционированием боеприпасов.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Во французской коммуне Дамлевьер местный житель погиб при взрыве гранаты, приобретенной ранее на блошином рынке. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Sudouest.

Известно, что взрыв произошел из-за неких манипуляций с гранатой. На место происшествия пришлось вызывать саперов, так как погибший занимался коллекционированием боеприпасов и у него нашлось еще несколько снарядов.

Продавший гранату торговец задержан. При этом полицейские нашли у него еще одну гранату, которую он тоже намеревался продать. Он обвиняется в непреднамеренном убийстве.