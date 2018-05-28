Главное
Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Татар-информ

28 мая 2018, 07:18

ПолитикаОбщество

МИД РФ отреагировал на обвинения россиян в нападении на фанатов в Киеве


(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Посольство РФ в Лондоне отреагировало на обвинения россиян в нападении на фанатов «Ливерпуля» в Киеве во время финала Лиги чемпионов, которые выдвинула газета The Daily Mirror.

Британское издание написало, что на англичан напали «русские футбольные фанаты», сославшись на то, что атаковавшие говорили на русском языке, отмечает РИА Новости.

В своем Twitter’е дипмиссия напомнила, что русский является наиболее распространенным языком в Киеве.  

Следующая новость

В Казани появится представительство молдавской Гагаузии
Новости дня
07:18
МИД РФ отреагировал на обвинения россиян в нападении на фанатов в Киеве
06:59
Пентагон ответил на обвинения во вторжении в терводы Китая
06:50
В Киеве записка 178-летней давности помогла определить происхождение чучела пеликана
06:38
Польша предложила США два миллиарда долларов за создание у себя военной базы
06:26
В Татарстане стартует основной этап ЕГЭ
06:14
«Ведомости»: Миллиардер Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон
05:31
В Елабужском районе обнаружены уникальные археологические находки
04:28
Школьникам Нижнекамска рассказали о важности семейной жизни
03:32
В Елабугу приедет известный польский путешественник Марек Каменский
02:22
В Менделеевске состоялся гала-концерт «Живые страницы истории»
01:06
В Мамадыше для юбиляров семейной жизни организовали экскурсию на лимузине
00:21
Солист Большого театра, лауреат Вагаповского фестиваля проведет встречу в Москве
27.05 23:52
Президент Франции помиловал «старейшую заключенную» страны
27.05 23:31
Беспартийный Джузеппе Конте не смог сформировать Правительство Италии
27.05 23:15
Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.

27.05 22:49
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
27.05 22:36
Джорджа Буша-старшего госпитализировали в штате Мэн
27.05 22:26
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиками в США
27.05 22:01
Джонни Депп побывал в мавзолее Ленина
27.05 21:54
Свыше 30 тысяч человек вышли на демонстрации в Берлине
27.05 21:35
В Санкт-Петербурге спустили на воду копию первого корабля Балтийского флота «Полтава»
27.05 21:12
Три железнодорожных вокзала эвакуировали в Татарстане
27.05 20:56
В Казани впервые прошел женский ифтар республиканского масштаба

Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.

27.05 20:48
СМИ: Турция не исключает покупку российских Су-57 вместо американских F–35
27.05 20:37
Депутат Рады назвал Правительство Украины шизофрениками
События

27 маяВрач из телевизора: 10 советов татарстанским родителям от доктора Комаровского

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре

26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей

26 маяПоследние с Назарбаева: семья с ребенком-инвалидом против исполкома Казани

25 маяВладимир Алекно: «В новом сезоне самой сложной задачей будет мотивация игроков»

25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

События недели

«Я призываю Вас поддержать Обращение за сохранение изучения родных языков народов РФ в школах»

События недели

Сборная России по хоккею: олимпийское похмелье

Пресс-центр

Пресс-конференция о мероприятиях Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ в период ЧМ-2018

Интервью

Чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

Видеосюжеты

В Госсовете Татарстана были организованы мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку

ФОТО

Женский республиканский ифтар

ФОТО

Зеленый фитнес

ФОТО

Премьера спектакля "Том Сойер" в театре Качалова