МИД РФ отреагировал на обвинения россиян в нападении на фанатов в Киеве

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Посольство РФ в Лондоне отреагировало на обвинения россиян в нападении на фанатов «Ливерпуля» в Киеве во время финала Лиги чемпионов, которые выдвинула газета The Daily Mirror.
Британское издание написало, что на англичан напали «русские футбольные фанаты», сославшись на то, что атаковавшие говорили на русском языке, отмечает РИА Новости.
В своем Twitter’е дипмиссия напомнила, что русский является наиболее распространенным языком в Киеве.
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