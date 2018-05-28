Пентагон ответил на обвинения во вторжении в терводы Китая

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Соединенные Штаты продолжат проводить операции, указывающие на свободу навигации и полетов, в том числе и в Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан, передает ТАСС.
Таким образом американское Министерство обороны отреагировало на заявление Министерства обороны КНР. Китайское военное ведомство обвинило США в нарушении суверенитета страны из-за прохода эскадренного миноносца Higgins и ракетного крейсера Antietam в 12 морских милях (19 км) от спорных Парасельских островов.
На контролируемые с 1974 года Китайской Народной Республикой Парасельские острова (архипелаг Сиша) также претендуют Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань).
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