В Киеве записка 178-летней давности помогла определить происхождение чучела пеликана

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Национальном научно-естественном музее в Киеве при чистке чучела красноклювого пеликана (Pelecanus erythrorhynchos) нашли записку 178-летней давности, которая помогла определить происхождение экспоната. Об этом сообщается в Facebook’е учреждения.
Из записки следует, что 15 октября 1840 года чучело было получено Ильей Гавриловичем Вознесенским в калифорнийском заливе Бодега. Это произошло за год до того, как владения Российско-американской компании в Калифорнии были проданы.
Пресс-служба музея напоминает также, что именно залив Бодега вдохновил режиссера Альфреда Хичкока на создание триллера «Птицы», где «пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы».
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