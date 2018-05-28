В Киеве записка 178-летней давности помогла определить происхождение чучела пеликана

Чучело птицы было получено 15 октября 1840 года в калифорнийском заливе Бодега.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Национальном научно-естественном музее в Киеве при чистке чучела красноклювого пеликана (Pelecanus erythrorhynchos) нашли записку 178-летней давности, которая помогла определить происхождение экспоната. Об этом сообщается в Facebook’е учреждения.

Из записки следует, что 15 октября 1840 года чучело было получено Ильей Гавриловичем Вознесенским в калифорнийском заливе Бодега. Это произошло за год до того, как владения Российско-американской компании в Калифорнии были проданы.

Пресс-служба музея напоминает также, что именно залив Бодега вдохновил режиссера Альфреда Хичкока на создание триллера «Птицы», где «пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы».