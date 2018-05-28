Польша предложила США два миллиарда долларов за создание у себя военной базы

Для сдерживания России на территории страны предполагается разместить американскую бронетанковую дивизию.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Польша предложила разместить на своей территории постоянную военную базу Соединенных Штатов и готова потратить на это от 1,5 до 2 млрд долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на польский портал Onet, который ссылается на документ Министерства обороны Польши.

По информации самого военного ведомства, «Предложение о постоянном присутствии США в Польше» было разработано в этом году и направлено как в Конгресс США, так и в ряд американских государственных структур и аналитических центров, включая Атлантический совет.

В «Предложении...» подчеркивается, что размещение на постоянной основе на польской территории американской дивизии необходимо для сдерживания угрожающей Европе РФ. При этом такой шаг будет отвечать не только польским интересам, но и Национальной оборонной доктрине Соединенных Штатов, отмечается в документе. Его авторы также ссылаются на соответствие Польши стандартам НАТО.

Сумма, которую польская сторона готова вложить в размещение бронетанковой дивизии США, должна покрыть заметную часть затрат на создание необходимой инфраструктуры и поддержку боеготовности американского контингента. Последний также сможет пользоваться частью собственной польской военной инфраструктуры.