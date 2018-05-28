«Ведомости»: Миллиардер Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон

Основной актив Минца, компания O1 Properties, может быть продан кипрская Riverstretch Trading & Investments.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Владелец компании O1 Group миллиардер Борис Минц вместе со всеми тремя сыновьями уехал из России в столицу Великобритании Лондон. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух людей, близких к Центральному банку, федерального чиновника и собеседника информированного знакомого акционера компании.

Издание приводит слова одного из собеседников: «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать». По его информации, бизнесмен и его дети покинули РФ вместе с семьями.

Газете не удалось связаться с предпринимателем и его детьми, а представители O1 Group и ее партнера – группы «Ист» не стали давать комментарии.

Основным активом Минца является компания O1 Properties, которой принадлежат 15 бизнес-центров в Москве. Ее владельцем может стать кипрская Riverstretch Trading & Investments, отмечают «Ведомости», ссылаясь на одного из кредиторов фирмы, двух партнеров и близкого к акционерам собеседника.

O1 Properties может быть продана из-за долгов О1 Group в 25 млрд рублей, о реструктуризации которых не удалось договориться владельцам последней. Московский кредитный банк передал их концерну «Россиум», а тот намерен переуступить их Riverstretch Trading & Investments.

Борис Минц занимает 72-е место в рейтинге богатейших российских предпринимателей, составленном журналом Forbes. Его состояние издание оценивает в 1,3 млрд долларов.