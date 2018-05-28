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Татар-информ

28 мая 2018, 12:06

Экономика и финансы

В Челнах прошла церемония закладки первого камня завода стиральных машин Haier

Фото: Эльвира Мухаметдинова


В торжестве приняли участие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, генконсул КНР в Казани господин У Инцинь, вице-президент компании Haier Шу Хай.

 (Набережные Челны, 28 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах прошла церемония закладки первого камня в фундамент завода стиральных машин Haier.

 

В церемонии приняли участие министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, генеральный консул КНР в Казани господин У Инцинь, вице-президент Haier Electrical Appliance Industry Group Шу Хай, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Завод по производству стиральных машиня станет первым резидентом промышленного парка китайского производителя бытовой техники, для создания которого было выделено около 125 гектаров территории. Инвестиции в проект составят 1 млрд долларов. В промпарке Haier планируется создать более 5 тысяч рабочих мест.

Производство стиральных машин Haier запустят в Набережных Челнах в 2019 году. Затем откроется завод по производству телевизоров. Запуск производства сложной бытовой техники пройдет в третью очередь.

 

В апреле 2016 года компания Haier открыла первый в России завод по производству холодильников на территории Камского индустриального парка (КИП) «Мастер» в Набережных Челнах.

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