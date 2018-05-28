В Татарстане стартует основной этап ЕГЭ

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). По всей России, в том числе и в Татарстане, начался основной этап единого государственного экзамена, который продлится до 2 июля. Сегодня выпускники школ сдадут экзамены по географии, информатике и ИКТ.
Экзамены в основной этап ЕГЭ-2018 будут сдавать около 16 тыс. выпускников Татарстана (в прошлом году их сдавали более 14,5 тыс. школьников). ЕГЭ будет проводиться по 14 учебным предметам.
В республике будут задействованы 84 пункта проведения экзамена, в которых насчитывается 1406 аудиторий. В каждой из них будет вестись онлайн-видеонаблюдение.
В этом году на всех экзаменах будет применяться технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и перевод бланков ответов участников в электронный вид.
Для получения аттестатов выпускникам необходимо будет набрать не менее 24 баллов по русскому языку и 27 по математике.
Осенний период сдачи ЕГЭ будет организован с 4 по 15 сентября.
Следующая новость
Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.
Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.
27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью
26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре