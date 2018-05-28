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Татар-информ

28 мая 2018, 06:26

Наука и образование

В Татарстане стартует основной этап ЕГЭ

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Экзамены в основной период выпускники будут сдавать до 2 июля.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). По всей России, в том числе и в Татарстане, начался основной этап единого государственного экзамена, который продлится до 2 июля. Сегодня выпускники школ сдадут экзамены по географии, информатике и ИКТ.

Экзамены в основной этап ЕГЭ-2018 будут сдавать около 16 тыс. выпускников Татарстана (в прошлом году их сдавали более 14,5 тыс. школьников). ЕГЭ будет проводиться по 14 учебным предметам.

В республике будут задействованы 84 пункта проведения экзамена, в которых насчитывается 1406 аудиторий. В каждой из них будет вестись онлайн-видеонаблюдение.

В этом году на всех экзаменах будет применяться технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и перевод бланков ответов участников в электронный вид.

Для получения аттестатов выпускникам необходимо будет набрать не менее 24 баллов по русскому языку и 27 по математике.

Осенний период сдачи ЕГЭ будет организован с 4 по 15 сентября.

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