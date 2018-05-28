В Елабужском районе обнаружены уникальные археологические находки

По мнению ученых, находки принадлежат эпохе раннего железа.

(Елабуга, 28 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Фонды Елабужского музея-заповедника пополнились уникальными археологическими находками. Предметы эпохи раннего железа сотрудникам музея подарил елабужанин, который обнаружил их в Елабужском районе, сообщила пресс-секретарь ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Бронзовые кинжал, футляр от кинжала, линзовидный кельт и наконечник копья VIII-V вв до н.э. Все четыре предмета действительно уникальны, отметили археологи, которые на этой неделе участвовали в мероприятиях, посвященных 160-летию Ананьинского могильника. По мнению ученых, находки, скорее всего, находились в единичном захоронении и оказались на поверхности земли из-за размывания почвы.

По словам кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника лаборатории естественнонаучных методов Института археологии Российской академии наук Сергея Кузьмина, такие артефакты сегодня большая редкость. «Это целый комплекс находок раннеананьинского времени. Скорее всего, эти предметы происходят из погребального комплекса — одного или нескольких, и задача археологов — поскорее попасть туда, провести раскопки, но сначала нужно получить разрешение. Нужно установить: случайного характера эти находки или же это погребальное поле, могильник», — отмечает ученый.

По мнению Кузьмина, особенно уникален кинжал, так как подобные мечи-кинжалы распространены в степях Восточной Европы, Северном Кавказе и характеризуют тесное сотрудничество насельников берегов Камы с их далекими соседями на юге страны на Кавказе.