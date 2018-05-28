Главное
Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Татар-информ

28 мая 2018, 05:31

Наука и образование

В Елабужском районе обнаружены уникальные археологические находки


По мнению ученых, находки принадлежат эпохе раннего железа.

(Елабуга, 28 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Фонды Елабужского музея-заповедника пополнились уникальными археологическими находками. Предметы эпохи раннего железа сотрудникам музея подарил елабужанин, который обнаружил их в Елабужском районе, сообщила пресс-секретарь ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Бронзовые кинжал, футляр от кинжала, линзовидный кельт и наконечник копья VIII-V вв до н.э. Все четыре предмета действительно уникальны, отметили археологи, которые на этой неделе участвовали в мероприятиях, посвященных 160-летию Ананьинского могильника. По мнению ученых, находки, скорее всего, находились в единичном захоронении и оказались на поверхности земли из-за размывания почвы.

По словам кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника лаборатории естественнонаучных методов Института археологии Российской академии наук Сергея Кузьмина, такие артефакты сегодня большая редкость. «Это целый комплекс находок раннеананьинского времени. Скорее всего, эти предметы происходят из погребального комплекса — одного или нескольких, и задача археологов — поскорее попасть туда, провести раскопки, но сначала нужно получить разрешение. Нужно установить: случайного характера эти находки или же это погребальное поле, могильник», — отмечает ученый.

По мнению Кузьмина, особенно уникален кинжал, так как подобные мечи-кинжалы распространены в степях Восточной Европы, Северном Кавказе и характеризуют тесное сотрудничество насельников берегов Камы с их далекими соседями на юге страны на Кавказе.

Следующая новость

Экзаменами по иностранным языкам открылся основной этап ОГЭ в Татарстане
Новости дня
05:31
В Елабужском районе обнаружены уникальные археологические находки
04:28
Школьникам Нижнекамска рассказали о важности семейной жизни
03:32
В Елабугу приедет известный польский путешественник Марек Каменский
02:22
В Менделеевске состоялся гала-концерт «Живые страницы истории»
01:06
В Мамадыше для юбиляров семейной жизни организовали экскурсию на лимузине
00:21
Солист Большого театра, лауреат Вагаповского фестиваля проведет встречу в Москве
27.05 23:52
Президент Франции помиловал «старейшую заключенную» страны
27.05 23:31
Беспартийный Джузеппе Конте не смог сформировать Правительство Италии
27.05 23:15
Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.

27.05 22:49
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
27.05 22:36
Джорджа Буша-старшего госпитализировали в штате Мэн
27.05 22:26
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиками в США
27.05 22:01
Джонни Депп побывал в мавзолее Ленина
27.05 21:54
Свыше 30 тысяч человек вышли на демонстрации в Берлине
27.05 21:35
В Санкт-Петербурге спустили на воду копию первого корабля Балтийского флота «Полтава»
27.05 21:12
Три железнодорожных вокзала эвакуировали в Татарстане
27.05 20:56
В Казани впервые прошел женский ифтар республиканского масштаба

Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.

27.05 20:48
СМИ: Турция не исключает покупку российских Су-57 вместо американских F–35
27.05 20:37
Депутат Рады назвал Правительство Украины шизофрениками
27.05 20:17
Будущий парусник ВМФ России сможет выходить в открытый океан
27.05 20:01
Организаторы Республиканского ифтара планируют расширить количество участников до 40 тыс.человек

Республиканский ифтар на следующий год также разделят на мужской и женский.

27.05 19:42
Проходящий в Казани женский ифтар побил мировой рекорд по количеству собравшихся мусульман

Ранее женского ифтара такого масштаба не проводилось.

27.05 19:32
Минобороны Китая сообщило о вторжении США в территориальные воды КНР
27.05 19:13
Режиссер Тимур Бекбамбетов инкогнито посетил показ спектакля в Казани

Эскиз спектакля был показан в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».

27.05 18:48
В ЛНР рассказали, кто убил сотрудников СБУ в Донбассе
События

27 маяВрач из телевизора: 10 советов татарстанским родителям от доктора Комаровского

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре

26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей

26 маяПоследние с Назарбаева: семья с ребенком-инвалидом против исполкома Казани

25 маяВладимир Алекно: «В новом сезоне самой сложной задачей будет мотивация игроков»

25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

События недели

«Я призываю Вас поддержать Обращение за сохранение изучения родных языков народов РФ в школах»

События недели

Сборная России по хоккею: олимпийское похмелье

Пресс-центр

Пресс-конференция о мероприятиях Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ в период ЧМ-2018

Интервью

Чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

Видеосюжеты

В Госсовете Татарстана были организованы мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку

ФОТО

Женский республиканский ифтар

ФОТО

Зеленый фитнес

ФОТО

Премьера спектакля "Том Сойер" в театре Качалова