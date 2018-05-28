В Елабугу приедет известный польский путешественник Марек Каменский

(Елабуга, 28 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Жители Елабуги 9 июня смогут лично познакомиться с известным польским путешественником Мареком Каменским. Елабуга станет одним из тех городов, через который пролегает непростой маршрут экстремального путешественника, сообщает пресс-служба главы района.
На этот раз Марек Каменский путешествует на электромобиле. Он намерен проехать из Варшавы до Токио. Свой путь он начал в мае, а завершить путешествие планирует в августе. В России маршрут проходит через Калининград, Москву, Казань, Елабугу, Красноярск, Иркутск и др. города. Общая протяженность более 13 тыс. км. Девиз экспедиции – «Из Варшавы до Токио без выхлопных газов».
Также Марек Каменский известен как полярный исследователь, покоритель Северного и Южного полюсов.
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