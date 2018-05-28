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Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Эльза Кузнецова

28 мая 2018, 04:28

Общество

Школьникам Нижнекамска рассказали о важности семейной жизни

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Занятие прошло в рамках проекта «Азбука семейного воспитания».

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 21 мая в Управлении ЗАГС Нижнекамского района состоялось занятие для учащихся гимназии № 1 имени Мусы Джалиля и № 2 имени Баки Урманче, сообщает Управление ЗАГСа.

Занятие прошло в рамках проекта «Азбука семейного воспитания». Школьникам рассказали о деятельности органов ЗАГС и обо всех видах актов гражданского состояния.

Также учащиеся гимназии рассказали о важности создания брака и полноценной семье. Ребята заинтересовались темой, они задавали вопросы и дискутировали со спикерами.

В конце встречи школьники разгадывали кроссворды, посвященные семейной тематике.

 

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