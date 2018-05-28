Школьникам Нижнекамска рассказали о важности семейной жизни

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 21 мая в Управлении ЗАГС Нижнекамского района состоялось занятие для учащихся гимназии № 1 имени Мусы Джалиля и № 2 имени Баки Урманче, сообщает Управление ЗАГСа.
Занятие прошло в рамках проекта «Азбука семейного воспитания». Школьникам рассказали о деятельности органов ЗАГС и обо всех видах актов гражданского состояния.
Также учащиеся гимназии рассказали о важности создания брака и полноценной семье. Ребята заинтересовались темой, они задавали вопросы и дискутировали со спикерами.
В конце встречи школьники разгадывали кроссворды, посвященные семейной тематике.
Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.
Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.
Республиканский ифтар на следующий год также разделят на мужской и женский.
Ранее женского ифтара такого масштаба не проводилось.
Эскиз спектакля был показан в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».
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