В Менделеевске состоялся гала-концерт «Живые страницы истории»

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Менделеевске завершился гала-концерт XVII районного фестиваля народного творчества «Живые страницы истории» с участием коллективов и солистов предприятий, организаций, учреждений, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Всего на концерте было исполнено сорок номеров. Среди исполнителей – сотрудники АО «Аммоний», химического завода имени Л. Я. Карпова, Управления образования, филиала АО «Татмедиа» ИЦ «Менделеевск» и многие другие. Участники демонстрировали на сцене театрализованные миниатюры, исполняли песни и танцы, звучали шутки из КВН.
Заместитель главы района Лейсан Галеева пожелала всем вдохновения и поблагодарила за замечательный концерт.
Лауреатов награждали в 14 категориях, среди них – «вокал-соло», «вокал-ансамбль», «вокал-дуэт», «хореография-соло», «театрализация», «художественное слово», «конферанс» и другие.
Гран-при фестиваля завоевал Николай Макаров («Балкыш-Сияние»).
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