В Буинских электрических сетях успешно апробирован проект по автоматизации распределительной сети

Фото: предоставлены ОАО "Сетевая компания"
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Успешно апробирован тестовый проект по автоматизации распределительной сети в филиале ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети.
Внедрение новых технологий комплекса продиктовано необходимостью в точном и оперативном контроле над потреблением и учетом электроэнергии, а также в повышении наблюдаемости сети.
Опытная эксплуатация расширенного функционала существующей автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) проведена в Свияжском РЭС — дополнительное оборудование было установлено в КТП населенных пунктов Исаково и Нижние Вязовые.
На рабочие места персонала филиала был установлен программный комплекс, который позволяет отслеживать данные с приборов учета потребителей, в том числе контролировать качество электроэнергии, осуществлять поиск объекта учета на карте, просматривать состояние воздушных линий и КТП, а также объектов потребителей и другие параметры электрической сети.
«С внедрением этой системы у диспетчера появилась возможность увидеть, находясь на рабочем месте, на каком участке воздушной линии произошло отключение электроснабжение и оперативно направить к месту аварии бригаду электромонтеров, — поясняет суть проекта начальник Свияжского РЭС Рустам Адиятуллин.
Таким образом сейчас в функционал приборов учета, встроенных в АИИС КУ, входит не только передача данных о потреблении электроэнергии, но и передача информации о состоянии сети, которая отображается на геоинформационной системе — в информационной системе диспетчера. Также опробована возможность использования населением личного WEB- кабинета для мониторинга и контроля собственного расхода электроэнергии.
«Мы провели апробацию этих элементов „умных сетей“ для того, чтобы понять, какую концепцию нам принять в дальнейшем для внедрения в компании интеллектуального учета электроэнергии, — комментирует тестирование заместитель директора по реализации услуг БуЭС Данис Идиятов, — Благодаря освоению новых методов сбора и анализа данных у компании появляется возможность не только получать дополнительные сведения, но и совершенствовать производственный процесс в соответствии с требованиями потребителей компании».
В результате проведенной модернизации у персонала РЭС появилась возможность оперативно отслеживать баланс электроэнергии, осуществлять контроль за ее качеством электроэнергии и состоянием сетей, что предоставляет возможность максимально оперативно принимать решение об изменении режима работы электрооборудования в случае возникновения нештатных ситуаций.
Внедрение элементов «Умных сетей» позволит существенно улучшить качество, надежность электроснабжения потребителей, проживающих на территории, где приборы учета «обвязаны» такой автоматизированной системой и в целом существенно повышает энергоэффективность работы распределительных сетей.
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