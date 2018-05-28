В ИА «Татар-информ» расскажут о чествовании ХК «Ак Барс»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 28 мая, в 09.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная чествованию хоккейной команды «Ак Барс».
В мероприятии примут участие директор ХК «Ак Барс» Шамил Хуснутдинов, начальник отдела шоу и арт-проектов ХК «Ак Барс» Станислав Прудников, руководитель медиацентра ХК «Ак Барс» Михаил Степанов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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