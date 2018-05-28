В ИА «Татар-информ» расскажут о международных спортивных мероприятиях среди школьников и студентов

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 28 мая, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Международные спортивные мероприятия как фактор развития физической культуры и спорта среди школьников и студентов».

В мероприятии примут участие заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев и заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Алмаз Мингулов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

