В Мамадыше для юбиляров семейной жизни организовали экскурсию на лимузине

Всего в мероприятии приняли участие 26 пар из деревень района и города Мамадыш.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе в День семьи чествовали пары, прожившие совместно 50, 55 и 60 лет, сообщает Управление ЗАГСа.



Те пары, которые справляли «золотые», «изумрудные», «бриллиантовые» свадьбы, обслуживал белый лимузин. Юбиляры семейной жизни прокатились по маршруту «Центр – Парк Победы – Центр» на лимузине.



Всего в мероприятии приняли участие 26 пар из деревень района и города Мамадыш. Украшением праздника стали молодожены Светлана и Алексей Корноуховы, совсем недавно зарегистрировавшие свой брак. А многодетной семье – Хание и Ильшату Бинковым – родителям пятерых сыновей – вручили подарок. Самый младший ребенок в семье родился совсем недавно – 23 марта.

Теплые слова в адрес всех супругов прозвучали из уст главы района Анатолия Иванова, а также начальника отдела ЗАГС района Айгуль Ахметшиной.