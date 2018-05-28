В Мамадыше для юбиляров семейной жизни организовали экскурсию на лимузине

Рекомендуем
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе в День семьи чествовали пары, прожившие совместно 50, 55 и 60 лет, сообщает Управление ЗАГСа.
Те пары, которые справляли «золотые», «изумрудные», «бриллиантовые» свадьбы, обслуживал белый лимузин. Юбиляры семейной жизни прокатились по маршруту «Центр – Парк Победы – Центр» на лимузине.
Всего в мероприятии приняли участие 26 пар из деревень района и города Мамадыш. Украшением праздника стали молодожены Светлана и Алексей Корноуховы, совсем недавно зарегистрировавшие свой брак. А многодетной семье – Хание и Ильшату Бинковым – родителям пятерых сыновей – вручили подарок. Самый младший ребенок в семье родился совсем недавно – 23 марта.
Теплые слова в адрес всех супругов прозвучали из уст главы района Анатолия Иванова, а также начальника отдела ЗАГС района Айгуль Ахметшиной.
Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.
Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.
Республиканский ифтар на следующий год также разделят на мужской и женский.
Ранее женского ифтара такого масштаба не проводилось.
Эскиз спектакля был показан в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».
27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью
26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре