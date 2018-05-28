Солист Большого театра, лауреат Вагаповского фестиваля проведет встречу в Москве

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 30 мая в Московском доме национальностей в рамках проекта «Время, события, люди» состоится творческая встреча с солистом Большого театра, лауреатом международных и всероссийских конкурсов – басом Федором Тарасовым, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
В 2007-м Федор Тарасов исполнил песню на татарском языке и победил в Международном фестивале татарской песни имени Рашита Вагапова в номинации «За лучшее исполнение татарской песни представителем другой нации» (Казань).
Федор Тарасов родился в 1974 году в городе Дмитрове Московской области.
В 1995 году закончил филологический факультет МГУ, в 1998 году поступил в аспирантуру, в 2011-м защитил докторскую диссертацию.
В 2004 году Федор Тарасов поступил на вокальный факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
С 2003 года сольные концерты исполнителя проходят в Москве и других городах России, а также в Испании, Греции, Кипре, Германии, США, Японии и других странах.
В 2006 году Федор Тарасов стал лауреатом конкурса исполнителей романса «Романсиада без границ» (Москва) и Международного фестиваля искусств «Апрельская весна» (город Пхеньян, золотой приз).
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