Главное
Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Татар-информ

27 мая 2018, 23:15

Общество

Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Рекомендуем


Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Сегодня в 21.00, с наступлением темноты молодежь Казани собралась во дворе дома № 22 по улице Кави Наджми, чтобы заглянуть в тайны знаменитого «Мергасовского дома» по улице Кави Наджми. На крыше гаража была обустроена зеленая зона, огражденная художественной железной решеткой. Это место выбрано для одного из эскизов театральной лаборатории «АРТ-подготовка». 

Эскиз спектакля «Дом» вчера уже был показан для 120 зрителей. По словам организаторов, именно столько стульев расставлены на крыше гаража.

Тема судьбы «Мергасовского дома» у Черного озера в последнее время активно поднимается в СМИ. У дома сразу два адреса — улица Дзержинского, дом 13 и Кави Наджми, 19. Здание было построено в 1928 году, а в 1981-м было признано ветхим жильем. В этом доме жила казанская интеллигенция. Среди них — татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми. Сейчас часть жильцов переселены из дома, а часть все еще остаются в нем и отстаивают перед властями города свое право здесь жить — они не хотят переезжать из этого дома и из центра города.

В основу эскиза «Дом» легли судьбы его обитателей. Режиссер — Вера Попова. Тексты подготовили поэт Юлдуз Миннуллина и журналист Радмила Хакова. Они же стали участниками эскиза. Художник/куратор — Ксения Шачнева. Композитор — Владимир Раннев.

Представление идет по разные стороны зрителя, вблизи и вдалеке от «зрительного зала». Действие началось с боковых балконов «Мергасовского дома» через улицу. На стены дома был направлен проектор, и реальные люди рассказывали свои истории. Особенно впечатлил зрителя монолог художника Виктора Тимофеева, который исполнил сам 64-летний художник.

Тему художников продолжила мастерская Надира Альмиева — выдающийся графист творил в мастерской, расположенной в этом доме.

Юлдуз Миннуллина и Евгений Скрипачев на русском языке рассказали историю семьи жителей этого дома — Кави Наджми и Сарвар Адгамовой. А Радмила Хакова рассказала историю девочки, остановившейся в гостинице «Рэхэт» — на татарском языке.

Эскиз посмотрели и дали свою оценку театральный критик Олег Лоевский, а также директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Среди зрителей также были жители этого дома, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман. На показе был также замечен известный кинорежиссер Тимур Бекбамбетов.

V театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» проводится Фондом развития современного искусства «Живой город». Тема нынешней лаборатории — Казань. История города, его особенности, радости и печали.

Следующая новость

В парках Казани стартовал «Зеленый фитнес» с бесплатными ежедневными тренировками

Новости дня
23:31
Беспартийный Джузеппе Конте не смог сформировать Правительство Италии
23:15
Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.

22:49
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
22:36
Джорджа Буша-старшего госпитализировали в штате Мэн
22:26
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиками в США
22:01
Джонни Депп побывал в мавзолее Ленина
21:54
Свыше 30 тысяч человек вышли на демонстрации в Берлине
21:35
В Санкт-Петербурге спустили на воду копию первого корабля Балтийского флота «Полтава»
21:12
Три железнодорожных вокзала эвакуировали в Татарстане
20:56
В Казани впервые прошел женский ифтар республиканского масштаба

Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.

20:48
СМИ: Турция не исключает покупку российских Су-57 вместо американских F–35
20:37
Депутат Рады назвал Правительство Украины шизофрениками
20:17
Будущий парусник ВМФ России сможет выходить в открытый океан
20:01
Организаторы Республиканского ифтара планируют расширить количество участников до 40 тыс.человек

Республиканский ифтар на следующий год также разделят на мужской и женский.

19:42
Проходящий в Казани женский ифтар побил мировой рекорд по количеству собравшихся мусульман

Ранее женского ифтара такого масштаба не проводилось.

19:32
Минобороны Китая сообщило о вторжении США в территориальные воды КНР
19:13
Режиссер Тимур Бекбамбетов инкогнито посетил показ спектакля в Казани

Эскиз спектакля был показан в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».

18:48
В ЛНР рассказали, кто убил сотрудников СБУ в Донбассе
18:27
Глава МИД Польши предложил генсеку НАТО разрешить спор Украины и Венгрии
18:12
Трамп рассказал о «разрушенных жизнях» из-за «российского расследования»
17:54
В Госдуме отреагировали на обвинения Киева в разработке Россией химоружия
17:38
В Санкт-Петербурге назвали лауреата премии «Национальный бестселлер»
17:16
В ДНР заявили о переброске вооружения ВСУ под Горловку
16:47
Минниханов осмотрел ход реконструкции и строительства объектов в историческом центре Казани

Президенту РТ представили план мероприятий празднования 300-летия Казанского адмиралтейства на территории Адмиралтейской слободы.

16:28
СБУ: В Донбассе погибли два украинских силовика
События

27 маяВрач из телевизора: 10 советов татарстанским родителям от доктора Комаровского

27 мая«Легла бы вместо дочери в ее могилу сама»: мать Хании Фархи - о переживаниях, воспоминаниях и последних часах с дочерью

26 маяИстория о том, как Сергей Безруков очутился в Буинске: интервью с мэтром об образах Годунова и Бендера, рэпе и переворотах в театре

26 мая10 кораблей для ПФО и помощь в создании операторов перевозки: Судостроительная корпорация планирует «оживить» пассажирское судоходство за 2 млрд рублей

26 маяПоследние с Назарбаева: семья с ребенком-инвалидом против исполкома Казани

25 маяВладимир Алекно: «В новом сезоне самой сложной задачей будет мотивация игроков»

25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

События недели

«Я призываю Вас поддержать Обращение за сохранение изучения родных языков народов РФ в школах»

События недели

Сборная России по хоккею: олимпийское похмелье

Пресс-центр

Пресс-конференция о мероприятиях Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ в период ЧМ-2018

Интервью

Чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани

Видеосюжеты

В Госсовете Татарстана были организованы мероприятия акции АО «Татмедиа» #ПодариПодписку

ФОТО

Женский республиканский ифтар

ФОТО

Зеленый фитнес

ФОТО

Премьера спектакля "Том Сойер" в театре Качалова