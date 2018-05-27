Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» показала эскиз об историческом доме у Черного озера и его жителях.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Сегодня в 21.00, с наступлением темноты молодежь Казани собралась во дворе дома № 22 по улице Кави Наджми, чтобы заглянуть в тайны знаменитого «Мергасовского дома» по улице Кави Наджми. На крыше гаража была обустроена зеленая зона, огражденная художественной железной решеткой. Это место выбрано для одного из эскизов театральной лаборатории «АРТ-подготовка».

Эскиз спектакля «Дом» вчера уже был показан для 120 зрителей. По словам организаторов, именно столько стульев расставлены на крыше гаража.

Тема судьбы «Мергасовского дома» у Черного озера в последнее время активно поднимается в СМИ. У дома сразу два адреса — улица Дзержинского, дом 13 и Кави Наджми, 19. Здание было построено в 1928 году, а в 1981-м было признано ветхим жильем. В этом доме жила казанская интеллигенция. Среди них — татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми. Сейчас часть жильцов переселены из дома, а часть все еще остаются в нем и отстаивают перед властями города свое право здесь жить — они не хотят переезжать из этого дома и из центра города.

В основу эскиза «Дом» легли судьбы его обитателей. Режиссер — Вера Попова. Тексты подготовили поэт Юлдуз Миннуллина и журналист Радмила Хакова. Они же стали участниками эскиза. Художник/куратор — Ксения Шачнева. Композитор — Владимир Раннев.

Представление идет по разные стороны зрителя, вблизи и вдалеке от «зрительного зала». Действие началось с боковых балконов «Мергасовского дома» через улицу. На стены дома был направлен проектор, и реальные люди рассказывали свои истории. Особенно впечатлил зрителя монолог художника Виктора Тимофеева, который исполнил сам 64-летний художник.

Тему художников продолжила мастерская Надира Альмиева — выдающийся графист творил в мастерской, расположенной в этом доме.

Юлдуз Миннуллина и Евгений Скрипачев на русском языке рассказали историю семьи жителей этого дома — Кави Наджми и Сарвар Адгамовой. А Радмила Хакова рассказала историю девочки, остановившейся в гостинице «Рэхэт» — на татарском языке.

Эскиз посмотрели и дали свою оценку театральный критик Олег Лоевский, а также директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Среди зрителей также были жители этого дома, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман. На показе был также замечен известный кинорежиссер Тимур Бекбамбетов.

V театральная лаборатория «Город АРТ-подготовка» проводится Фондом развития современного искусства «Живой город». Тема нынешней лаборатории — Казань. История города, его особенности, радости и печали.