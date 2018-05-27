Беспартийный Джузеппе Конте не смог сформировать Правительство Италии

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Не состоящий ни в одной партии Джузеппе Конте, который получил от Президента Италии мандат на формирование Правительства, признался, что не справился со своей задачей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Объявленный будущим Премьер-министром Конте отказался формировать Правительство и вернул полученный от Президента мандат на формирование «правительства перемен».
«Я могу вас заверить, что я сделал все возможное, чтобы выполнить эту задачу», — сказал он журналистам.
Президент Италии Серджо Маттарелла назначает Премьера и утверждает кандидатуры министров.
Итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звезд», которые на парламентских выборах в марте набрали большинство голосов, предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост Премьер-министра.
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