(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). 93-летнего бывшего Президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в штате Мэн из-за низкого кровяного давления, сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт.
Политик испытывает слабость и находится в больнице в южной части штата, рассказал Макграт в своем Twitter.
«Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования. Бывший президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта», —говорится в сообщении в социальной сети.
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