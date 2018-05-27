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Татарская молодежь раскрывала тайны Мергасовского дома через эскиз спектакля

Татар-информ

27 мая 2018, 22:26

Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиками в США

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Авария произошла на юго-востоке штата в районе города Ковингтон.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Четыре человека погибли, 13 пострадали в результате ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковых автомобилей в штате Луизиана, США. Об этом сообщает RT со ссылкой на ABC.

Авария произошла на юго-востоке штата в районе города Ковингтон. 

Среди пострадавших был заместитель местного шерифа, передает телеканал.

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