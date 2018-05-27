Свыше 30 тысяч человек вышли на демонстрации в Берлине

Несколько тысяч человек приняли участие в митинге перед зданием Рейхстага.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Порядка 31 тыс. человек вышли на демонстрации в Берлине. Об этом сообщает RT со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Демонстрация, организованная правой партией «Альтернатива для Германии», собрала порядка 6 тыс. человек, сообщает немецкая полиция.

Против АдГ вышли примерно 25 тыс. человек. Они собрались в 13 разных точках города. Несколько тысяч человек приняли участие в митинге перед зданием Рейхстага.