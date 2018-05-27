Свыше 30 тысяч человек вышли на демонстрации в Берлине

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Порядка 31 тыс. человек вышли на демонстрации в Берлине. Об этом сообщает RT со ссылкой на Berliner Morgenpost.
Демонстрация, организованная правой партией «Альтернатива для Германии», собрала порядка 6 тыс. человек, сообщает немецкая полиция.
Против АдГ вышли примерно 25 тыс. человек. Они собрались в 13 разных точках города. Несколько тысяч человек приняли участие в митинге перед зданием Рейхстага.
Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.
Республиканский ифтар на следующий год также разделят на мужской и женский.
Ранее женского ифтара такого масштаба не проводилось.
Эскиз спектакля был показан в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».
Президенту РТ представили план мероприятий празднования 300-летия Казанского адмиралтейства на территории Адмиралтейской слободы.
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