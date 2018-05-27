Три железнодорожных вокзала эвакуировали в Татарстане

Сейчас вокзалы работают в штатном режиме.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сегодня днем эвакуировали пассажиров двух вокзалов Казани и одного в Набережных Челнах из-за обнаруженного бесхозного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«В 14.40 началась эвакуация на вокзалах „Казань-1“, „Восстание-Пассажирская“ и „Набережные Челны“. Отрабатывали сразу три вокзала. Причина — обнаружение подозрительного предмета», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, силами Казанского линейного управления было проведено обследование вокзалов, взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.

Сейчас вокзалы работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет, отметил собеседник агентства.