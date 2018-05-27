Три железнодорожных вокзала эвакуировали в Татарстане

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сегодня днем эвакуировали пассажиров двух вокзалов Казани и одного в Набережных Челнах из-за обнаруженного бесхозного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
«В 14.40 началась эвакуация на вокзалах „Казань-1“, „Восстание-Пассажирская“ и „Набережные Челны“. Отрабатывали сразу три вокзала. Причина — обнаружение подозрительного предмета», — сообщил собеседник агентства.
По его данным, силами Казанского линейного управления было проведено обследование вокзалов, взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.
Сейчас вокзалы работают в штатном режиме, информации о задержках поездов нет, отметил собеседник агентства.
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