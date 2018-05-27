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В Казани впервые прошел женский ифтар республиканского масштаба

Эльза Кузнецова

27 мая 2018, 20:59

Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов снял четырехмесячного сына в трогательном клипе

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Фото: соцсети


Певец удовлетворил любопытство своих поклонников, которые давно упрашивают его показать малыша.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Певец Дмитрий Маликов снял четырехмесячного сына Марка в новом трогательном клипе, который размещен в социальной сети «ВКонтакте».

Музыку и слова к песне написал Кирилл Павлов. Продюсерами выступили Дмитрий Маликов и Елена Кипер.

По сюжету клипа журналисты спрашивают Маликова, когда же он наконец покажет своего сына. На что исполнитель дает понять, что ему не нравится вопрос. Потом он отправляется на прогулку по городу и встречает множество влюбленных парочек. В финале Маликов приходит домой, где его встречает жена, она дает ему сына, и он, счастливый, ложится с ним на кровать. Таким образом певец удовлетворил любопытство своих поклонников, которые давно упрашивают его показать малыша.

Подписчики не скупились на комплименты. «Клип прекрасный!!!! Светлый такой... в общем, хороший. Ты сияешь!!!!», «Шикарно! Поздравляю Дмитрия с очередной красивой работой», «Хороший клип на отличную песню. Светло, нежно», – выразили свое мнение поклонники.

Марк Маликов родился 24 января. Малыш появился на свет от суррогатной матери в Санкт-Петербурге.

Ранее дочь певца Стефания Маликова показала подросшего брата.

 

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