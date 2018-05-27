В Санкт-Петербурге спустили на воду копию первого корабля Балтийского флота «Полтава»

Копию «Полтавы», спущенной на воду в 1712 году, начали строить на верфи исторического судостроения в Лахте в 2013 году.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Санкт-Петербурге спустили на воду точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля «Полтава», в создании которого участвовал Петр I, пишут «Известия».

Перед спуском на воду был дан залп из корабельного орудия, рота почетного караула вынесла флаг России, Андреевский флаг и флаг Петербурга. Затем корабль освятили и разбили бутылку шампанского о его борт.

Парусник станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, который посвящен морской истории России.

Копию «Полтавы», спущенной на воду в 1712 году, начали строить на верфи исторического судостроения в Лахте в 2013 году.