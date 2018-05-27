В Казани впервые прошел женский ифтар республиканского масштаба

Первый женский республиканский ифтар собрал около 4 тыс. человек.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани впервые прошел республиканский женский ифтар. Его организаторами выступили ДУМ РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ и АО «Казань-Арена».

Вечер разговения для прекрасной половины человечества собрал в Казанской академии тенниса 4 тысячи человек. Вчера на этой же площадке с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова прошел мужской ифтар.

На сегодняшний ифтар пришли известные женщины Республики Татарстан: руководители, общественные деятели, представители мусульманских женских организаций, а также многодетные матери и матери детей-инвалидов, нуждающиеся. Значительную часть гостей ифтара составляют женщины из районов республики, которые прибыли в академию тенниса на специально организованном транспорте.

Вечер разговения начался с чтения сур Корана. Поприветствовать собравшихся пришел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который выступил с проповедью и напомнил о значимости священного месяца Рамазан и важности соблюдении поста.

Участники мероприятия совершили коллектив ахшам-намаз, после чего приступили к разговению. Меню включало в себя сухофрукты, фрукты, воду, сок, плов, очпочмак, беккен, чак-чак, конфеты, печенье. Для приготовления блюд закуплено 1,1 т говядины, 600 кг риса, 1,2 т овощей, также закуплено 2 т фруктов, 800 кг сухофруктов, 8 тыс. батончиков чак-чака, 2 тыс. литров сока, 7 тыс. литров бутилированной воды. Стоимость одной порции составляет 500 рублей на человека. Кроме того, на оба дня ифтара были предусмотрены 400 ланч-боксов на вынос для тех, кому не хватило билетов на Республиканский ифтар.

Гостей ифтара порадовали своими живыми выступлениями исполнители нашидов и мунаджатов. Также был организован показ мусульманской моды.

Для обеспечения безопасности VI Республиканского ифтара на территории Казанской академии тенниса установлены 15 металлорамок и организована работа 120 стюардов, 30 представителей ЧОП, 2 бригад скорой медицинской помощи и сотрудников МВД. Для встречи гостей ифтара, организации чтения коллективного намаза, подачи блюд и последующей уборки задействовано 325 волонтеров.