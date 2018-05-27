Президент Франции помиловал «старейшую заключенную» страны

73-летнюю уроженку Гваделупы в 1988 году приговорили к пожизненному сроку за убийство.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент Франции Эммануэль Макрон впервые воспользовался своим правом помилования, смягчив приговор 73-летней уроженки Гваделупы, которая была приговорена к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

Женщину, которая ранее зарабатывала проституцией, в 1988 году приговорили к пожизненному сроку за убийство одного из своих клиентов. С 1997 года она находится в больнице с особо строгим режимом содержания в Ренне, передает агентство.

Адвокат осужденной и ряд депутатов обратились к Президенту Франции с просьбой помиловать женщину, и Макрон уменьшил срок ее заключения до 20 лет.

Частичное помилование поможет смягчить условия содержания — женщина сможет участвовать в некоторых видах деятельности с другими осужденными и покидать больницу под надзором.

Помилованную теперь считают «старейшей заключенной Франции», пишет Le Parisien.