Депутат Рады назвал Правительство Украины шизофрениками

Решения украинских властей, убивающие экономику страны, являются популизмом, заявил Вадим Рабинович.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На Украине «правят шизофреники», заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает RT.

Решения украинских властей, убивающие экономику страны, являются популизмом, сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

«Это то, что вы поете песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», — отметил он.

По словам депутата, «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».

«Да нами правят шизофреники!» — подытожил он.