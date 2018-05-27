Депутат Рады назвал Правительство Украины шизофрениками

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На Украине «правят шизофреники», заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Об этом сообщает RT.
Решения украинских властей, убивающие экономику страны, являются популизмом, сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
«Это то, что вы поете песни и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев», — отметил он.
По словам депутата, «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».
«Да нами правят шизофреники!» — подытожил он.
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