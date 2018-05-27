Будущий парусник ВМФ России сможет выходить в открытый океан

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Парусник, который планируется построить для российского Военно-Морского флота согласно программе кораблестроения до 2050 года, сможет выходить не только в морские воды, но и в открытый океан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главкома ВМФ Владимира Королева.
«В программе до 2050 года строительство этого парусника заложено. Этот корабль будет способен выходить, помимо морской зоны, еще и в океанскую с целью практики курсантов», — сказал Королев после церемонии спуска на воду реплики корабля «Полтава» в Санкт-Петербурге.
По его словам, ВМФ России будет поддерживать состав и численность группировки в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне.
Численность группировки в средиземноморском регионе может меняться «очень гибко и оперативно в зависимости от поставленных задач», заметил Королев.
«Относительно присутствия в Средиземном море кораблей с высокоточным оружием, — они есть там постоянно и вполне естественно, что при дальнейшем строительстве кораблей, оснащенных высокоточными комплексами ракетно-артиллерийского вооружения, их процент может быть увеличен в составе группировки в Средиземном море», — сказал он.
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