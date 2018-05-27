Минобороны Китая сообщило о вторжении США в территориальные воды КНР

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Корабли Военно-морских сил США вошли в территориальные воды Китая без разрешения Пекина, заявили в Министерстве обороны Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Минобороны КНР У Цяня.
«Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения Правительства Китая вошли в акваторию островов Сиша», — заявили в китайском ведомстве.
ВС Китая в соответствии с законодательством провели распознавание в отношении кораблей США и сделали им предупреждение с требованием покинуть акваторию, говорится в сообщении.
Действия американских кораблей в китайском ведомстве назвали провокацией, нарушением законов КНР и международных норм.
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