Минобороны Китая сообщило о вторжении США в территориальные воды КНР

Действия американских кораблей в китайском оборонном ведомстве назвали провокацией, нарушением законов КНР и международных норм.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Корабли Военно-морских сил США вошли в территориальные воды Китая без разрешения Пекина, заявили в Министерстве обороны Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Минобороны КНР У Цяня.

«Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения Правительства Китая вошли в акваторию островов Сиша», — заявили в китайском ведомстве.

ВС Китая в соответствии с законодательством провели распознавание в отношении кораблей США и сделали им предупреждение с требованием покинуть акваторию, говорится в сообщении.

Действия американских кораблей в китайском ведомстве назвали провокацией, нарушением законов КНР и международных норм.