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Татар-информ

27 мая 2018, 19:13

Культура

Режиссер Тимур Бекбамбетов инкогнито посетил показ спектакля в Казани

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Фото: Расих Фасхутдинов


Эскиз спектакля был показан в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Российский режиссер Тимур Бекмамбетов инкогнито посетил спектакль «Дом» в Казани, который был показан на фоне стены Мергасовского дома в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».

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Во время показа режиссер сидел рядом с помощником Президента РТ Наталией Фишман, накрыв голову верхней одеждой.

«Город Арт-Подготовка» — ежегодный театральный проект Республики Татарстан, во время которого команды создают эскизы спектаклей и представляют их публике в разных локациях города: заброшенных зданиях, парках, скверах, подземных туннелях.

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В этом году темой лаборатории стала Казань, ее истории, особенности, радости и печали. 

Лаборатория проводится Фондом поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Министерства культуры РТ. Партнер мероприятия — Татарский государственный академический театр имени Г. Камала.

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