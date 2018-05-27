Режиссер Тимур Бекбамбетов инкогнито посетил показ спектакля в Казани

Эскиз спектакля был показан в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Российский режиссер Тимур Бекмамбетов инкогнито посетил спектакль «Дом» в Казани, который был показан на фоне стены Мергасовского дома в рамках V театральной лаборатории «Город Арт-Подготовка».

Во время показа режиссер сидел рядом с помощником Президента РТ Наталией Фишман, накрыв голову верхней одеждой.

«Город Арт-Подготовка» — ежегодный театральный проект Республики Татарстан, во время которого команды создают эскизы спектаклей и представляют их публике в разных локациях города: заброшенных зданиях, парках, скверах, подземных туннелях.

В этом году темой лаборатории стала Казань, ее истории, особенности, радости и печали.

Лаборатория проводится Фондом поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Министерства культуры РТ. Партнер мероприятия — Татарский государственный академический театр имени Г. Камала.