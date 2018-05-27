В ЛНР рассказали, кто убил сотрудников СБУ в Донбассе

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сотрудники СБУ Украины погибли в Донбассе в результате конфликта с украинскими военнослужащими, заявил официальный представитель милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.
Конфликт произошел из-за «передела сфер влияния» в зоне так называемой операции Объединенных сил, сказал Марочко.
По его словам, подразделения народной милиции не могли вести огонь из артиллерии, как заявляют украинские силовики. На линии соприкосновения тяжелого вооружения нет, это могут подтвердить отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил представитель милиции ЛНР.
Ранее в СБУ Украины заявили о гибели двух силовиков на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
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