Глава МИД Польши предложил генсеку НАТО разрешить спор Украины и Венгрии

Яцек Чапутович предложил привлечь третью сторону для разрешения «семейного спора» между Украиной и Венгрией.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг должен помочь разрешить спор между Украиной и Венгрией. Об этом сообщает RT со ссылкой на Polsatnews.

Во время сессии парламентской ассамблеи НАТО делегаты заговорили о том, что Венгрия блокирует проведение комиссии Украина — НАТО из-за спора о правах венгерского меньшинства на Украине.

По словам Чапутовича, разногласия по этому вопросу между Украиной и Венгрией являются «семейным спором».

«Возможно, полезным было бы привлечение третьей стороны, например, генерального секретаря НАТО», — сказал Яцек Чапутович.

У него наверняка есть определенные инструменты для разрешения этого вопроса, добавил польский министр.