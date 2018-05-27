Глава МИД Польши предложил генсеку НАТО разрешить спор Украины и Венгрии

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг должен помочь разрешить спор между Украиной и Венгрией. Об этом сообщает RT со ссылкой на Polsatnews.
Во время сессии парламентской ассамблеи НАТО делегаты заговорили о том, что Венгрия блокирует проведение комиссии Украина — НАТО из-за спора о правах венгерского меньшинства на Украине.
По словам Чапутовича, разногласия по этому вопросу между Украиной и Венгрией являются «семейным спором».
«Возможно, полезным было бы привлечение третьей стороны, например, генерального секретаря НАТО», — сказал Яцек Чапутович.
У него наверняка есть определенные инструменты для разрешения этого вопроса, добавил польский министр.
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