Трамп рассказал о «разрушенных жизнях» из-за «российского расследования»

«Молодые и прекрасные жизни» были опустошены «фиктивной охотой на ведьм» вокруг сговора с Россией, заявил Президент США.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Из-за расследования «вмешательства» России в выборы США были разрушены жизни людей, которые приехали в Вашингтон работать в федеральных учреждениях, заявил Президент США Дональд Трамп.

«Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией?» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь стране, а вернулись домой разбитыми в пух и прах.