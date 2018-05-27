Трамп рассказал о «разрушенных жизнях» из-за «российского расследования»

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Из-за расследования «вмешательства» России в выборы США были разрушены жизни людей, которые приехали в Вашингтон работать в федеральных учреждениях, заявил Президент США Дональд Трамп.
«Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией?» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь стране, а вернулись домой разбитыми в пух и прах.
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