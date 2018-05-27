В ДНР заявили о переброске вооружения ВСУ под Горловку

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Украинские военные перебросили танки и самоходные артиллерийские установки (САУ) к линии соприкосновения в город Дзержинск, заявил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом сообщает RT со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
«По данным нашей разведки, в зоне ответственности первого механизированного батальона 24-й бригады присутствуют восемь танков и четыре единицы САУ, которые могут быть применены по территории республики», — рассказал Басурин.
По его словам, эти средства находятся в жилых кварталах Дзержинска и рассредоточены вблизи города.
Басурин призвал представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ активизировать воздушное наблюдение и усилить работу патрулей.
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