В Санкт-Петербурге назвали лауреата премии «Национальный бестселлер»

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Премия «Нацбест-2018» присуждена писателю из Екатеринбурга Алексею Сальникову за роман «Петровы в гриппе и вокруг него». Ранее автор стал лауреатом премии «Большая книга», пишет «78».
Финал премии состоялся 26 мая в Санкт-Петербурге. Впервые роман Сальникова был опубликован в журнале «Волга», а затем бесплатно в сервисе Bookmate, после этого его заметило издательство «АСТ».
В короткий список премии также попали Василий Аксенов, Мария Лабыч, Дмитрий Петровский и Анна Старобинец.
Лучших авторов премии «Нацбест» выбирали художник Татьяна Ахметгалиева; главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов; победитель «Нацбеста-2017» Анна Козлова; музыкальный критик Борис Барабанов; рэпер Хаски и другие. Возглавлял жюри бизнесмен Артем Оболенский.
Российская литературная премия «Национальный бестселлер» учреждена в 2001 году издателем и литератором Константином Тублиным. Девиз премии – «Проснуться знаменитым!». Победитель получает денежную премию в размере 1 млн рублей, финалисты получают вознаграждение в 60 тысяч рублей.
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