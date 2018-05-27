СБУ: В Донбассе погибли два украинских силовика

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На подконтрольной Киеву территории Луганской области погибли два силовика, заявили в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операцию объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел», — следует из сообщения пресс-службы СБУ.
Погибшими силовиками являлись сотрудники спецподразделения «Альфа» подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Также один военный был тяжело ранен.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили о задержании двух сотрудников ведомства.
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