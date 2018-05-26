Бородину раскритиковали за вульгарный образ дочери

Фото: соцсети
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Телеведущую Ксению Бородину раскритиковали за вульгарный образ девятилетней дочери Маруси.
В своем Instagram`e теледива выложила фото с музыкальной премии RU.TV. Образ Ксении в белом платье поклонники оценили высоко, а Марусю сравнили с цыганкой Азой и раскритиковали за яркий макияж.
«Самая моя, мамина копия, мамина наклейка, с мамой всегда и во всем до конца», – подписала кадр Бородина.
Поклонники не скупились на критику: «Ксюша, а не рановато краситься малышке», «Красить губки дочки – зря», «Девочку не обязательно было разукрашивать, зачем дочке губы красным цветом накрасила, столько негатива на ребенка – оно тебе надо?» – выразились подписчики.
Ксения ответила всем, что Маруся была после выступления, поэтому прическу и мейк не стали смывать. На вопрос, зачем ребенку такой яркий макияж, Ксения ответила: «Для того чтобы вы свой ядовитый комментарий оставили!!! Ребенок выступал с 10 утра на танцах, поэтому идите в лес», – ответила Бородина злопыхателям.
Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара воспитывает двух детей: дочь Марию от первого брака ведущей и ее сестру Теону, которая родилась 22 декабря 2015 года.
Ранее сообщалось, что у Ксении Бородиной умер отец.
Самая моя ♥️ мамина копия , мамина наклейка, с мамой всегда и во всем до конца 🙌♥️
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