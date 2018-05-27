В Качаловском театре состоялась премьера мюзикла о приключениях Тома Сойера в стиле кантри

Александр Славутский представил вторую редакцию детского спектакля, снятого с репертуара театра около 10 лет назад.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Накануне вечером, 26 мая, на Большой сцене Казанского Русского большого драматического театра имени В. Качалова состоялась последняя премьера сезона – главный режиссер Александр Славутский представил вторую редакцию детского мюзикла «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» по мотивам одноименной повести Марка Твена. Увлекательную историю с обилием музыки и танцев, интересными визуальными решениями и минимумом декораций юным театралам рассказали со цены молодые артисты Качаловского, не реже, чем раз в 10 минут вызывая волны смеха у маленьких зрителей.

Первая версия музыкального спектакля была поставлена в 1998 году. Она стала дипломной работой первого актерского курса РАТИ (ГИТИСа) при театре им. Качалова, который выпустил Александр Славутский. Ключевые роли в ней играл нынешний «золотой состав», занятый сейчас в большинстве постановок театра: Тома Сойера исполнил Илья Славутский, его брата Сида – Марат Голубев, Бекки Тэтчер – Эльза Фардеева и Ирина Вандышева, Тетю Полли – Елена Галицкая. Мюзикл был снят с репертуара в 2008 году.

По словам режиссера, объясненй этому далеко искать не нужно – выросли актеры, и было бы крайне неправдоподобно выпускать на сцену 30-летних Тома и Бекки. О возрождении мюзикла в Качаловском говорили уже давно, тем более, что в театре появился и успел освоиться крепкий молодежный состав. Спустя десятилетие премьеру можно считать возвращением полюбившегося многим спектакля на родную сцену.

Актеры, как и постановщики, часто повторяют, что для детей ставить на порядок сложнее, нежели для взрослой публики, ведь их не обманешь: они или верят или нет, ребенок не усидит на месте и часа, если ему не интересно наблюдать за тем, что происходит на сцене, если персонажам спектакля не удается увлечь его в свой мир. Поэтому оценить успех или неуспех постановок для юного зрителя всегда значительно проще. В этот вечер в зале постоянно слышался детский смех и сопереживательные возгласы: малыши хохотали над отчаянными словесными перепалками Тома и Сида, причитаниями тетушки Полли, вздрагивали от выстрелов шерифа и внимательно наблюдали за детективным сюжетом, закрученным Индейцем Джо.

Мюзикл начинается с массовой пляски жителей воображаемого маленького города в штате Миссури. Зажигательные мотивы в стиле кантри и добрые слова о вечном – дружбе, юности и приключениях – сопровождают героев Марка Твена на протяжении всего спектакля. На этот раз очень сдержанно Александр Славутский подошел к выбору декораций. По сути, практически все действие спектакля разворачивается на фоне больших деревянных конструкций, изображающих фасад дома тети Полли, затем – злополучный забор, красить который вместо себя Том снарядил всех мальчишек и девчонок в округе, уже позже – зал суда, где проходят процессы по делу убийства доктора Робинсона.

Для постановки режиссер определил три ключевые истории, три приключения, пережив которые мечтатель и фантазер Том постигает три важные морали: мальчик влюбляется и понимает силу дружбы, учится отвечать за свои слова и поступки, отделять правду от лжи и ценить правосудие.

После знакомства с недавно приехавшей в город Бекки, пары столкновений с занудным сводным братом Сидом, пререканий с тетушкой и нескольких занятных диалогов с беспризорником и лучшим другом Гекльберри Финном Том попадает в настоящий переплет. Ночью на городском кладбище, где мальчишки собираются проверить очередной и, несомненно, действенный метод сведения бородавок, они становятся случайными свидетелями убийства доктора. Весь город винит в смерти уважаемого господина местного пьяницу, безобидного старика Меффа Поттера, и только Том и Гек знают правду: доктора Робинсона зарезал Индеец Джо, давно заточивший зуб на него из-за старых дел отцов.

Испугавшись сказать правду с самого начала, ребята все же перебарывают страх и выдают настоящего убийцу шерифу, за что Индеец Джо начинает на них настоящую охоту. В следующий раз герои встречаются в старых пещерах недалеко от города. По нелепому стечению обстоятельств, Индеец Джо, объявленный в розыск, спускается в ущелье, чтобы припрятать награбленное золото как раз в тот момент, когда дети со всего города под командованием Тома и Гека приходят туда за порцией новых впечатлений. Героям потребуется все мужество, бесстрашие, чувство справедливости и товарищества, чтобы выбраться из этой переделки и даже получить в награду сундук с сокровищами Джо.

В новой версии мюзикла Эльзу Фардееву в роли Бекки Тэтчер заменила яркая и колоритная артистка Качаловского – Славяна Кощеева. Из нее режиссер сделал настоящую «куколку», с ног до головы облачив во все розовое. Банты, рюши, оборки, кружевной зонт и очаровательный локон, выбивающийся из-под шляпки, вредину Бекки тоже многому научила дружба с Томом и его командой городских мальчишек. Героиня Славяны испытывает на прочность всех вокруг, и Том становится первым человеком, который не ведется на капризы юной леди.

В целом в спектакле используются костюмы, характерные для времени Марка Твена: заданы очень спокойные и пастельные – песочная, коричневая, серая цветовые гаммы. Заметна лишь легкая стилизация: укороченные до колен юбки юных героинь, которые благодаря отсутствию длины в пол не мешают им в танцах, и совсем прозрачный шлейф стимпанка, проявляющийся лишь в костюмах Гекльберри Финна, шерифа и Индейца Джо.

Очень необычным у молодого актера Павла Лазарева вышел Том Сойер. Кроме привычных черт, приписываемых герою в любой интерпретации (живое воображение, изрядная доля лени, хитрость, остроумие и вместе с тем доброта, отзывчивость), артист наделил своего персонажа некоторой задумчивостью, глубиной, склонностью к рефлексии. Судя по всему, комфортно чувствовал себя в роли вредного подлизы Сида Сойера актер Алексей Захаров, которому в образе Сида удавалось очень естественно и со всей отдачей жаловаться на сводного брата, повизгивать в схватках с Томом и пытаться завладеть всеобщим вниманием, поддаваясь на уговоры ребят отправиться в пещеры.

Сложно не отметить, насколько хорошо двигался на сцене Гек Финн в исполнении Виктора Шестакова, он был в первой линейке всех массовых танцевальных сцен и был, надо сказать, в ударе. Во многом драйв и зажигательность новой постановки Славутского – именно его заслуга. К слову, персонаж Шестакова, как и героиня Славяны Кощеевой, сильно выделялся из общего вида. «Тотал блэк» Финна состоял из войлочной шляпы-цилиндра с винтажными металлическими очками-гогглами, плаща в пол, угольной рубашки и брюк, сумки на длинном ремешке, из которой то и дело выглядывал хвост дохлой кошки.

Более чем убедительным вышел Индеец Джо у «великана» Георгия Логинова. Коричневый замшевый костюм-тройка на нем был дополнен атласным плащом с щедрой отделкой из бахромы, а сверху водружен традиционный головной убор коренного населения Америки – обод с торчащим вверх пером, что визуально делало двухметрового Джо еще выше. Резкий, расчетливый, решительный и наполненный гневом персонаж, едва показавшись на сцене, сразу же стал абсолютным лидером условной гонки за детское внимание. Поставленным голосом, темпераментными жестами он заставлял маленьких зрителей трепетать от страха и следить за каждым своим движением.

Реалистичные сцены из будничной жизни героев в постановке Александра Славутского перебиваются с фантастическими снами Тома Сойера и его похождениями с другом Финном. Эпизоды слежки за доктором Робинсоном на кладбище, блужданий по пещерам, сновидений главного героя дают возможность режиссеру вдоволь пофантазировать, наполнив постановку саунд-оформлением, красивыми и загадочными сценами. Так, зрители становятся свидетелями неожиданных танцев мертвецов на городском кладбище и гигантских рыб где-то в параллельной реальности. Спектакль, сюжет которого ближе к концу второго действия разгоняется и приобретает максимальный накал, бесспорно, в этот вечер покорил юных зрителей.