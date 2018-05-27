СМИ: Американские корабли прошли рядом со спорными островами Южно-Китайского моря

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов прошли рядом с Парасельскими островами в Южно-Китайском море, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam и эсминец USS Higgins прошли в 12 морских милях от островов. Маневры могут вызвать недовольство у китайской стороны.
На Парасельские острова претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бруней и Малайзия.
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