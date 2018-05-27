СМИ рассказали о плачевном состоянии немецкой армии

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Татар-информ

27 мая 2018, 15:42

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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приукрашивала заявления о боеготовности военной техники.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Вооруженные силы Германии находятся в плачевном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Федеральная счетная палата Германии обвинила главу Минобороны Урсулу фон дер Ляйен в том, что та скрывала неисправности военной техники и приукрашивала статистику. Ее заявления о боеготовности техники были неверны в большинстве случаев.

«Официальная статистика по боевой готовности бундесвера и без того выглядела хуже некуда», — отмечает Bild.

В 2017 году к эксплуатации не была пригодна ни одна из немецких подлодок, меньше половины фрегатов и танков и треть боевых вертолетов. Немецкие корветы не имеют вооружений, корабли — управляемых ракет, а подвижные лодки в настоящее время не укомплектованы экипажем.

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