СМИ рассказали о плачевном состоянии немецкой армии

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Вооруженные силы Германии находятся в плачевном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.
Федеральная счетная палата Германии обвинила главу Минобороны Урсулу фон дер Ляйен в том, что та скрывала неисправности военной техники и приукрашивала статистику. Ее заявления о боеготовности техники были неверны в большинстве случаев.
«Официальная статистика по боевой готовности бундесвера и без того выглядела хуже некуда», — отмечает Bild.
В 2017 году к эксплуатации не была пригодна ни одна из немецких подлодок, меньше половины фрегатов и танков и треть боевых вертолетов. Немецкие корветы не имеют вооружений, корабли — управляемых ракет, а подвижные лодки в настоящее время не укомплектованы экипажем.
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