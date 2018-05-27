Канцлер Австрии назвал способ борьбы с нелегальными мигрантами

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в страны ЕС необходимо пресечь работу перевозчиков беженцев в Африке. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишут «Известия» со ссылкой на Die Welt.
Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза должно иметь полномочия для борьбы с нелегальной миграцией в третьих странах, считает Курц. Только это, по его мнению, поможет пресечь «грязный бизнес перевозчиков мигрантов».
Евросоюз одобрил усиление контроля на внешних границах шенгенской зоны в конце 2017 года. Так, в отношении граждан не входящих в Евросоюз стран будет проводиться дополнительная проверка. Постановление должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.
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