Канцлер Австрии назвал способ борьбы с нелегальными мигрантами

Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза должно иметь полномочия для борьбы с нелегальной миграцией в третьих странах.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в страны ЕС необходимо пресечь работу перевозчиков беженцев в Африке. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишут «Известия» со ссылкой на Die Welt.

Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза должно иметь полномочия для борьбы с нелегальной миграцией в третьих странах, считает Курц. Только это, по его мнению, поможет пресечь «грязный бизнес перевозчиков мигрантов».

Евросоюз одобрил усиление контроля на внешних границах шенгенской зоны в конце 2017 года. Так, в отношении граждан не входящих в Евросоюз стран будет проводиться дополнительная проверка. Постановление должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.